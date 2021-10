0 Facebook Napoletano tuffa un’anziana, si finge il figlio e si fa consegnare 7 mila euro Cronaca 27 Ottobre 2021 08:36 Di redazione 1'

Giovane napoletano arrestato per truffa a un’anziana, Il ragazzo si era finto il figlio della vittima ed era riuscito a farsi consegnare be 6.800 euro in contanti. I carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura, nei confronti di L.F, per truffa aggravata.

I fatti sono accaduti a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, lo scorso settembre. Il giovane, attraverso raggiri, era riuscito a farsi consegnare i soldi fingendo a telefono di essere il figlio. Chiedeva di consegnare a un corriere 1800 euro per materiale informatico che gli avrebbe evitato guai con la giustizia. Si è finto il corriere, ha ritirato il denaro e ha fatto una seconda telefonata per invitare la “nonna” ad andare in banca in quanto era nei guai. Questa volta si è fatto consegnare ben 5 mila euro.

Un svolta scoperto l’inganno la donna ha denunciato la truffa. Attraverso i filmati di videosorveglianza i carabinieri hanno identificato il ragazzo. L’hanno arrestato, perquisito e così hanno rinvenuto il denaro rubato.