0 Facebook Rita De Crecenzo fuori di sé in auto: “Ti devo uccidere, mio figlio ha solo 13 anni” Spettacolo 25 Ottobre 2021 14:56 Di redazione 1'

Rita De Crescenzo va in escandescenze e gira un video su Tik Tok in cui cerca un uomo che, secondo quanto dice, avrebbe picchiato il figlio. Si tratterebbe di una persona grande di età, sui 30 anni, che avrebbe appunto malmenato il figlio piccolo dell’influencer trash.

Dalle parole della donna, fuori dì sé in auto in giro per Napoli alla ricerca di questa persona, non si capisce il motivo di questo scontro,. Sicuramente si è trattato di un litigio, ma non sappiamo né perché sia nato né come sia andata a finire la vicenda.

Sono chiare le sole minacce della Tiktoker che dichiara di voler uccidere questa persona. Queste le sue parole (tradotte in italiano)