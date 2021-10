0 Facebook Nato bimbo dei record, pesa 6 chili e mezzo ed è alto 60 cm News 25 Ottobre 2021 15:57 Di redazione 1'

E’ nato il bambino dei record : 6,5 chili e mezzo per 60 cm di altezza. Si chiama Finnley il figlio di Cary e Tim Patonai. Dopo ben 19 aborti, la coppia ha dato alla luce il bambino in Ariziona, presso il Banner Thunderbird Medical Center di Glendale.

“La nostra famiglia è finalmente completa. È assolutamente perfetto. Ea davvero grande e in più avevo quasi il doppio del liquido amniotico, quindi dire che avevo una grande pancia e che ero assolutamente a disagio forse non è abbastanza!”, ha ammesso Cary. “Tuttavia, rifarei tutto da capo se dovessi, per ottenere questa benedizione”.

Finnley ha giù due fratelli, Devlen ed Everett, di 10 e 2 anni. Il secondo anche è nato attorno ai 5 kg. Il bambino è ovviamente nato con un taglio cesareo perché davvero troppo grande. Una vita non semplice quella dei Patonai, che per avere una famiglia hanno dovuto affrontare dure prove. Cary ha avuto infatti 17 aborti spontanei prima del secondo figlio e altri 2 prima della nascita del bimbo dei record.