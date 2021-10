0 Facebook La dieta di Maria De Filippi, come si tiene in forma la conduttrice a quasi 60 anni Spettacolo 22 Ottobre 2021 17:14 Di redazione 1'

Maria De Filippi a quasi 60 anni mostra una forma fisica praticamente perfetta. La conduttrice appare da sempre molto tonica e mai con qualche chilo in più. In tanti si chiedono come faccia a mantenere una linea così.

Qual è la dieta di Maria De Filippi

Sembra proprio che Maria De Filippi segua una dieta piuttosto rigida in cui si concederebbe la pasta soltanto una volta a settimana, una ridotta porzione di 60gr con un condimento molto leggero. Mangerebbe poi molte verdure, tra tutte pare che preferisca l’avocado. Predilige carne bianca e pesce, riducendo al minimo i consumi di carne rossa.

Ma non segue solo una alimentazione molto rigida. Per restare in forma Maria De Filippi pratica anche molto sport, fa quattro volte a settimana crossfit, disciplina che le ha suggerito Belen Rodriguez. A questo unisce equitazione e tennis due attività che le piacciono molto. Ed ecco che un mix di costante allenamento unito a una dieta sana ed equilibrata regalano una forma tonica e asciutta.