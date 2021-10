0 Facebook Devastante incendio nella zona industriale di Airola, fabbrica in fiamme: fumi tossici propagati nell’aria Fabbrica di plastica in fiamme nella zona industriale di Airola. Il rogo è stato violento. Pare non ci siano intossicati. Vigili del fuoco all'opera Cronaca 13 Ottobre 2021 20:10 Di redazione 2'

Numerose squadre dei vigili del fuoco sono in azione ad Airola (nel Sannio in provincia di Benevento) per un vasto incendio divampato in un capannone di un’azienda di logistica nella zona industriale. Un’alta colonna di fumo nero si è alzata nel cielo richiamando l’attenzione di cittadini e automobilisti. Al momento non si registrano feriti.

Ad essere devastato un capannone di un’azienda di logistica nel nucleo industriale di Airola. In poco tempo le fiamme, alimentate dai bancali in legno presenti in gran numero nel deposito, si sono propagate ad altri locali sprigionando una nube nera che ormai ricopre quella zona della valle Caudina.

Fabbrica di plastica in fiamme nella zona industriale di Airola

Al lavoro già da da due ore i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, ma è stato chiesto il rinforzo anche di altre squadre del comando provinciale di Benevento. Nelle vicinanze di via Sorlati, dove si trova l’azienda, ci sono anche abitazioni civili, oltre ad altre aziende e c’è il rischio che il fumo denso possa creare problemi agli abitanti.

Sarà quindi necessario, dopo aver messo in sicurezza l’area, procedere ai rilievi per valutare i livelli di inquinamento. Per ora non si registrano feriti o intossicati, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sul posto anche i carabinieri del comando provinciale di Benevento per bloccare la circolazione nella zona interessata dal passaggio dei mezzi di soccorso per avviare in seguito le indagini su cosa o chi potrebbe aver innescato l’incendio.

Fabbrica di plastica in fiamme nella zona industriale di Airola: la nota del Sindaco

Il Sindaco di Airola, Vincenzo Falzarano ha affermato che la, “situazione è spaventosa”. Il primo cittadino ha invitato i residenti a, “chiudere le finestre e abbandonare le case, se investite dalla traiettoria del fumo. Nella giornata di domani, giovedì 14 Ottobre 2021, tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Airola resteranno chiuse“. Intanto le fiamme e l’enorme nube tossica sono state avvistate anche a Napoli.

Fabbrica di plastica in fiamme nella zona industriale di Airola: il video e la foto