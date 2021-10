0 Facebook Portici, 26enne cade nel vuoto dal balcone di casa: è grave Cronaca 12 Ottobre 2021 12:42 Di redazione 1'

Dramma a Portici, cittadina vesuviana in provincia di Napoli. Un ragazzo di 26 anni è caduto dal balcone di casa schiantandosi in strada. Immediatamente è scattato l’allarme tra i familiari e i residenti.

Secondo quanto riportato da Cronache della Campania, l’incidente è avvenuto in via Libertà. Il giovane è stato immediatamente soccorso. I sanitari del 118 hanno provveduto, dopo le prime cure, al trasferimento urgente in ospedale.

26enne cade nel vuoto a Portici

Il 26enne è stato ricoverato presso l’Ospedale del Mare a Napoli. Secondo quanto pubblicato da quotidiano pare che le condizioni della vittima siano molto gravi. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.