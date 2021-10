0 Facebook Appalti truccati, arrestato Nino Savastano consigliere del governo di De Luca: è ai domiciliari Politica 11 Ottobre 2021 10:50 Di redazione 1'

Nell’ambito di un’inchiesta per appalti e tangenti, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stato arrestato Giovanni Savastano, detto Nino. Si tratta del consigliere ed ex assessore delle Politiche Sociali del governo di Vincenzo De Luca, al comune di Salerno.

Savastano non è il solo ad essere destinatario delle misure cautelati. Insieme a lui altri 29 indagati. Decine le misure cautelari eseguite dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno. Al momento gli indagati sono accusati per induzione indebita, associazione per delinquere, libertà degli incanti. C’è anche un caso di corruzione elettorale.

Il consigliere regionale di Campania Libera è agli arresti domiciliari.