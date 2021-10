0 Facebook Roma, ragazza mangia un gelato e va in shock anafilattico: “Avevano detto che non c’erano le noci” News 6 Ottobre 2021 12:33 Di redazione 2'

Ha fatto il giro del web la notizia di una ragazza quasi morta a causa di uno shock anafilattico dopo aver mangiato un gelato a Roma. È successo ad una turista americana a Roma, la 22enne Annika Larson. La giovane ha preso un gelato al gusto cioccolato e limone in una gelateria a Monti, ma pochi minuti dopo averlo mangiato il suo volto ha cominciato a gonfiarsi.

La situazione è precipitata rapidamente: Annika quasi non respirava più, ma aveva con sé la sua EpiPen (autoiniettore di epinefrina), che le ha permesso di arginare la reazione allergica prima di essere portata in ospedale da un’ambulanza. La 22enne ha raccontato la sua disavventura a The Mirror:

“Sono allergica a tutti i tipi di noci e, dopo aver fatto delle ricerche, credo che il gelato contenesse anacardi e pasta di mandorle. Ho chiesto allo staff se il gelato contenesse noci e mi è stato detto di no”.

Annika ha detto di aver seriamente temuto di morire:

“L’ambulanza mi ha trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso, il più alto livello di urgenza. Una volta arrivata, sono svenuta e mi sono svegliata pensando che stavo morendo. Se non avessi avuto la mia EpiPen, sarei morta. Penso che le aziende alimentari dovrebbero etichettare il cibo in modo più chiaro”.

Poi continua con il racconto di quei temibili momenti: