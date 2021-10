0 Facebook Cardito, il malore e il decesso: 50enne perde la vita in strada 50enne perde la vita in strada a Cardito. La vittima sarebbe stata colta da un malore improvviso mentre era nella propria auto Cronaca 6 Ottobre 2021 08:30 Di redazione 1'

È uscito di casa presto questa mattina per recarsi come ogni giorno a lavoro. Purtroppo per lui non ce l’ha fatta. Mentre era a bordo della propria automobile non si è sentito bene. È uscito dalla vettura ed è crollato al suolo.

Poi è deceduto in strada. La triste notizia è stata riportata da Nano Tv. La vittima aveva 50 anni, i fatti sono accaduti a Cardito, località dell’area Nord in provincia di Napoli. Pare che la causa della morte sia stato il sopraggiungere di un malore improvviso.

50enne perde la vita in strada a Cardito

L’uomo procedeva sulla strada sannitica prima del dramma. Subito gli altri passanti e automobilisti hanno fatto scattare l’allarme. Sul luogo della tragedia sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine. I sanitari del 118 no hanno potuto fare nulla per salvarlo.