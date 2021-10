0 Facebook Travolto e ucciso sull’asse mediano, Napoli in lacrime per Carmine. Il fratello: “Mi hai spezzato il cuore” Le parole del fratello di Carmine Barrese morti sull'asse mediano. Nel fine settimana il terribile incidente. La vittima era di Secondigliano Cronaca 5 Ottobre 2021 09:36 Di redazione 1'

Lutto e dolore a Seocondigliano per la scomparsa di Carmine Barrese. Quest’ultimo è stato vittima di un incidente avvenuto nel fine settimana sull’asse mediano. Il quartiere è in lacrime.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, all’altezza di Afragola (in direzione Lago Patria), lo scontro tra due automobili ha causato il decesso di Barrese. Quest’ultimo sarebbe stato travolto e ucciso.

Le parole del fratello di Carmine Barrese morto sull’asse mediano

La vittima si trovava in quel momento fuori dalla propria vettura a causa di un guasto. Internapoli ha riportato lo sfogo del fratello: “MI MANCA IL FIATO, MI HAI LASCIATO NON E GIUSTO NON PUÒ FINIRE COSI SEMBRA UN SOGNO UN PEZZO DI PANE SEMPRE DISPONIBILE.. ME SPEZZAT O COR FRATELLONE MIO TI PORTERÒ SEMPRE NEL MIO CUORE.. ORA STAI VICINO A MAMMA E PAPA“.