Italia's Got Talent: morto ballerino 15enne, si chiamava Mattia Montenesi News 5 Ottobre 2021 14:00

Dramma a Trieste dove a è morto Mattia Montenesi, il giovane ballerino di 15 anni protagonista di Italia’s got Talent. Aveva incantato tutti con le sue performance di break dance e di altre tipologie di ballo acrobatico. Il ragazzo aveva stregato anche i giudici di Italia’s Got Talent, show televisivo dove si era fatto conoscere e amare dal pubblico del piccolo schermo nel 2015.

Sui canali ufficiali del programma è stato pubblicato infatti un messaggio di cordoglio: “Siamo vicini alla famiglia e agli amici del piccolo Mattia Montenesi degli Straduri Killa. Insieme alla sua crew di ballerini era salito sul podio della Finale di #IGT6. Ciao Mattia da tutta la crew di #IGT”. Così il talent show di Sky. Il ballerino aveva partecipato alla sesta edizione della trasmissione, raggiungendo la finale, trasmessa il 14 maggio 2015. In quell’occasione non riuscì a trionfare per un soffio, classificandosi con gli Straduri Killa al secondo posto. Sul gradino più alto del podio salì Simone Al Ani, un esperto manipolatore dinamico. Terzo posto per il duo rapper Shark & Groove.

Mattia Montenesi morto: la causa

Al timone di quell’edizione di Italia’s Got Talent c’era Vanessa Incontrada, mentre i giudici furono Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Frank Matano e Nina Zilli. Mattia è deceduto dopo aver lottato a lungo con una malattia incurabile. tantissimi gli utenti in rete che in queste ore stanno dedicando un pensiero al giovane scomparso prematuramente. Moltissimi anche i messaggi di vicinanza e sostegno indirizzati ai famigliari della vittima.