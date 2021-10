0 Facebook Carmen, uccisa al bar perché ha respinto il suo corteggiatore: “L’ha pugnalata alle spalle con un coltello” Cronaca 5 Ottobre 2021 13:09 Di redazione 2'

Carmen De Giorgi è stata uccisa al bar per un rifiuto. Non voleva ricevere le avances di quell’uomo e il rifiuto le è costato la vita. Aveva 44 anni e aver detto semplicemente no ha scatenato la furia omicida del suo assassino, il 34enne Hounaifi Mehdi che le ha inferto delle coltellate alla schiena. Il delitto è avvenuto la scorsa notte nel piccolo comune in provincia di Torino di Luserna San Giovanni.

L’uomo ha impugnato il coltello, uno di quelli da cucina, con una lama di 30 centimetri e l’ha pugnalata alle spalle. Dopo si è scagliato contro due amiche della donna che erano lì con lei al tavolino del bar “Primavera” di via I Maggio, colpendole per fortuna in maniera non grave. Non c’è stato nulla da fare ed è morta proprio lì, i soccorritori non hanno potuto salvarla e hanno solo constatato il decesso.

Secondo quanto riporta Fanpage.it l’uomo si sarebbe seduto al tavolino e, dopo aver avanzato delle richieste, si è scagliato contro la donna colpendola più volte fino ad ucciderla. Poi ha colpito le amiche ferendole di striscio su varie parti del corpo e in maniera non grave, infine si è dato alla fuga. I carabinieri di Pinarolo erano stati già allertati dalla barista che ha assistito alla scena inerme: Hounaifi Mehdi è stato fermato a cento metri dal bar dopo una breve fuga. Ora si trova in carcere in attesa di essere interrogato: non avrebbe detto nulla agli inquirenti che dovranno ascoltare anche le due amiche della vittima che si trovano ora ricoverate in ospedale a Pinerolo. Entrambe non sono in pericolo di vita: le loro testimonianze saranno fondamentali per ricostruire l’accaduto nei dettagli. Il 34enne di origine marocchina, che si trova regolarmente in Italia da anni.