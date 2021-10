0 Facebook Bassolino in Consiglio, finalmente ci sarà un’opposizione al Comune di Napoli Antonio Bassolino all'opposizione in Consiglio comunale. L'ex Sindaco e Presidente della Regione ha ottenuto l'8% dei voti Politica 5 Ottobre 2021 17:22 Di Andrea Aversa 2'

il vecchio leone è ferito ma non è morto. Vecchio per modo di dire, Antonio Bassolino ha riscoperto vitalità ed energia in una campagna elettorale trascorsa sul territorio e tra i cittadini. Ferito? Forse! Bassolino sapeva che la strada fosse in salita e i pronostici sono stati confermati.

Purtroppo, ciò che forse lo ha penalizzato di più è stato l’astensionismo. Il ‘partito’ che sta rappresentando la vera maggioranza politica in tutta Italia ha continuato a vincere e macinare ‘consenso’. Un fenomeno allarmante che dovrebbe svegliare le segreterie di tutti i movimenti politici.

Antonio Bassolino all’opposizione in Consiglio comunale

Dunque niente ballottaggio. Voti pari all’8% dei consensi e un nuovo ruolo: quello di Consigliere comunale. Don Antonio ha già dichiarato che indosserà questa veste – per lui inedita – con impegno e serietà. Nel rispetto di chi lo ha votato e nel rispetto di Napoli.

Bassolino farà opposizione. La farà insieme a Maresca e a Clemente. Un’opposizione basata sulla collaborazione istituzionale (un mantra dell’ex Sindaco) ma senza sconti a nessuno. Da qui il bicchiere mezzo pieno, dopo dieci anni di nulla, finalmente dentro il Consiglio del Comune di Napoli ci sarà una vera opposizione. E questo, per le regole della democrazia è assolutamente fondamentale.