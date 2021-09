0 Facebook Pasta al forno per merenda a scuola: studenti rischiano la sospensione News 30 Settembre 2021 22:23 Di redazione 1'

Dieci studenti del Liceo rischiano la sospensione per aver portato come merenda la pasta al forno: sembra assurdo ma è realmente accaduto. E’ accaduto nel liceo classico di Colasanto. “Non possiamo permettere che si consumino cibi caldi a scuola: è fuori dalle norme interne e dalle restrizioni Covid”, ha detto ad Andria Live il preside Cosimo Antonio Strazzeri, che ha già messo una nota ai dieci ragazzi di una classe prima.

“È questo un luogo deputato all’insegnamento – ha spiegato il dirigente scolastico – e non alla consumazione di pasti caldi che è impossibile consumare in 10 minuti, compromettendo anche la fase digestiva. Al Colasanto non è previsto il rientro, non facciamo doppi turni, non abbiamo una mensa autorizzata dalla Asl dove poter gestire cibi caldi ed è ingiustificata l’introduzione di cibi caldi dall’esterno e di incerta provenienza”.

Il preside, avvisato dalle insegnanti, ha provveduto subito con il provvedimento disciplinare. Giusto? Insomma sembra un tantino esagerato sospendere dei ragazzi perché consumano una pasta al forno!