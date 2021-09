0 Facebook Napoli, chiude l’amante fuori al balcone mentre la moglie sale in casa, il video su Tik Tok spopola Video 30 Settembre 2021 12:19 Di redazione 2'

Sta spopolando su Tik Tok il video di una donna, una presunta amante, chiusa fuori al balcone in attesa che la moglie del marito fedifrago salga. Le immagini stanno facendo il giro del web ed è subito caccia all’autore. Ma intanto ci si chiede: è un video vero o si tratta di un fake? Dalla brevissima clip si capisce chiaramente che si tratta di Napoli sia per la strada, che per le voci di sottofondo che si sentono e poi per i commenti, indistinguibili!

Nel brevissimo filmato, pubblicato sul famoso social cinese, si legge chiaramente la didascalia: “E’ salita la moglie ha chiuso l’amante fuori al balcone”. Non sappiamo però con esattezza cosa si accaduto. Effettivamente si vede una donna chiusa fuori al balcone che tenta di entrare ma le opzioni potrebbero essere due: la donna si è semplicemente chiusa fuori per distrazione o qualcuno per gioco le ha chiuso la porta finestra dietro.

Anche nei commenti si capisce chiaramente che il popolo del web si pone domande sulla veridicità del filmato. Su tutto le persone si domandano infatti: se si tratta dell’amante perché batte il vetro per rientrare? A onor del vero dobbiamo anche segnalare una sorta di challenge che proviene dall’estero e riprende un’amante che scappa dal balcone mentre la moglie entra in casa. Il filmato, pubblicato da diverse pagine popolari sui social, ha riscosso molto successo per l’ilarità e la destrezza con la quale la donna amante e il marito traditore escogitano la fuga. Sarà tutto collegato a questo video? Realtà? O semplicemente suggestione?