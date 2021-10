0 Facebook Ztl a Marechiaro e Coroglio per tutto il mese di ottobre: le multe per chi trasgredisce Cronaca 30 Settembre 2021 18:30 Di Giovanni Ibello 1'

Ztl a Marechiaro. Il comune di Napoli ha disposto la riattivazione del traffico limitato per il mese di ottobre, nei giorni festivi e prefestivi. Dal 2 al 31 ottobre non si potrà transitare per l’intera giornata a Marechiaro, per la precisione nel tratto di strada compreso tra via Alfano e piazzetta Marechiaro.



Nei giorni festivi e prefestivi, invece, dalle ore 8 alle ore 19, sarà vietato il transito veicolare nella Ztl di via Marechiaro, in particolare nel tratto tra via Coroglio e Via Alfano. Sarà un varco telematico a verificare eventuali infrazioni. Nella medesima fascia oraria, infine, non si potrà sostare sul lato destro della strada, tra Discesa Coroglio e via Alfano. Il tutto a eccezione dei residenti, il cui permesso – rilasciato dall’ufficio Ztl competente – deve essere visibile e riconoscibile. Pena la rimozione coatta del mezzo.

Il varco di via Marechiaro lato via Alfano sarà attivo nei giorni festivi e prefestivi no stop; quello di via Marechiaro zona via Coroglio sarà attivo dalle 8 alle 19. L’ordinanza (che si può consultare a questo link) prevede comunque delle deroghe particolari.