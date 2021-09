Ancora una tragedia dal ponte di Capodimonte, quello in via Nuova San Rocco, tristemente noto per essere un luogo dove avvengono diversi suicidi. Un uomo si sarebbe tolto la vita, lanciandosi nel vuoto questo giovedì mattina. La notizia è iniziata a circolare nei gruppi social legati al territorio, lasciando attoniti i tanti residenti del quartiere.

Suicidio dal ponte di San Rocco a Capodimonte

Non sono state rese note le generalità della persona deceduta, ma sembrerebbe che alcuni testimoni abbiano riconosciuto la persona che già nella giornata di mercoledì aveva provato a togliersi la vita ed era stata salvata appena in tempo. Ipotesi che per ora non trova alcuna conferma.

Com’è avvenuto per il ponte di Coroglio, anche qui i residenti chiedono da tempo l’installazione di barriere protettive per evitare che altre persone si lancino nel vuoto. Qualche settimana fa una giovane di 20 anni si è tolta la vita nello stesso modo, anche per lei purtroppo non c’era stato nulla da fare.