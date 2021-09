0 Facebook Precipita nel vuoto mentre stende i panni, Vittorio Vinciguerra muore sul colpo Cronaca 29 Settembre 2021 13:17 Di redazione 1'

Dramma a Caserta, un uomo è precipitato nel vuoto mentre stendeva i panni fuori al balcone del suo appartamento. E’ accaduto in un edificio all’interno del Parco dei Pini, lungo la Nazionale Appia.

L’uomo, Vittorio Vinciguerra 82 anni, viveva con la moglie allettata per motivi di salute. Qualche minuto prima della tragedia è stato visto mentre stendeva i panni fuori al balcone, poi deve aver perso l’equilibrio ed è precipitato. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Allertati anche i carabinieri, che in un primo momento avevano seguito l’ipotesi del gesto estremo. Dopo aver ascoltato alcune testimonianze è stato poi accertato che si è trattato di un terribile incidente. La vittima era un ex uscire dell’ufficio del Giudice di Pace di Arienzo, lo scorso 16 settembre era scomparso per poi essere ritrovato dopo qualche ora.