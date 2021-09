0 Facebook Lutto a Napoli, è morto padre Vincenzo Sibilio: è stato parroco della chiesa del Gesù Nuovo È morto padre Vincenzo Sibilio. Dolore e lacrime per i fedeli napoletani. Il prete era molto amato e conosciuto da chi frequentava la chiesa Cronaca 27 Settembre 2021 14:24 Di redazione 1'

Lutto a Napoli e in particolare per tutti i napoletani di fede cattolica. Un volto storico della città se n’è andato per sempre lasciando un grande vuoto e un forte dolore nei cuori di chi lo ha conosciuto.

È infatti morto padre Vincenzo Sibilio, ex parroco della chiesa del Gesù Nuovo, sita nel centro storico del capoluogo campano, in piazza del Gesù. Come riportato da Il Mattino, il prete aveva 76 anni.

I funerali ci sono stati proprio nella chiesa del Gesù Nuovo alle ore 11. “Dedico il Premio Naxos ricevuto oggi alla memoria di padre Vincenzo Sibilio, gesuita, che oggi ha lasciato questa terra. Uomo sempre coinvolto in prima linea, paterno, di grande impegno di fede, sociale e culturale. Un uomo vero. Che arrivava sempre prima. E che mi aveva capito“, queste le parole di Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica.