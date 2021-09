0 Facebook GFvip, Francesca Cipriani riceve il messaggio del fidanzato e ha un malore Spettacolo 27 Settembre 2021 12:12 Di redazione 2'

Malore al Grande Fratello Vip per Francesca Cipriani. La concorrente è esplosa dopo aver ricevuto un messaggio dal fidanzato. Sentendo la voce del compagno all’esterno della casa, la showgirl ha perso il controllo. Ha iniziato a urlare, si è buttata a terra e ha lasciato tutti senza parole quando ha avuto una sorta di mancamento.

GFvip, Francesca Cipriani ha un malore

“Ti amo amore, per tutta l’eternità”, grida a squarcia gola sotto gli occhi basiti degli inquilini. Nessuno capisce il motivo della sua reazione, alcuni ridono imbarazzati, altri rimangono con gli occhi granati. L’ex protagonista de La Pupa e il Secchione è fidanzata con il 30enne Alessandro Rossi, imprenditore edile e arredatore di Cesenatico, immortalato in alcuni degli scatti pubblicati sul profilo Instagram della Cipriani.

Francesca Cipriani fidanzata con Alessandro Rossi

In passato la showgirl ha raccontato di aver vissuto amori molto turbolenti e tormentati. Il suo rapporto con Alessandro Rossi “Con il mio ex, sono finita tre volte in ospedale. Ne ho avuti di problemi, tra tradimenti, corna, botte, raggiri”, ha raccontato a Chi. “Alessandro è un campione di tenacia e di tenerezza. Fa su e giù da Cesenatico ogni settimana per stare con me. Mi merito la felicità. Incrociando le dita, lo dico: sono felice”.