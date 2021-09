0 Facebook Dolore a Caserta per la morte di Domenico Farro, giovane arbitro di soli 20 anni News 27 Settembre 2021 08:46 Di redazione 2'

Una scomparsa prematura ha sconvolto la comunità di Caserta e il mondo dello sport locale, è deceduto un giovane arbitro di 20 anni. Si chiamava Domenico Farro ed è scomparso prematuramente nella giornata di sabato.

Caserta piange Domenico Farro

Non si conoscono le cause del decesso. La notizia della morte di Domenico Farro ha sconvolto l’intera comunità, arbitro di basket era molto conosciuto e stimato nel suo settore. Lo ricordano infatti le associazioni di categoria.

La Fip Campania ha scritto: “Oggi ci ha lasciato Domenico Farro, sempre orgoglioso nell’indossare quella divisa da arbitro che tanta gioia gli ha trasmesso (ma sopratutto ci ha trasmesso) ed ancor più fiero di far parte del nostro gruppo arbitri gap Caserta”. Parole di cordoglio anche da parte del Gruppo Arbitri Pallacanestro di Caserta: “Oggi ci ha lasciato Domenico Farro, sempre orgoglioso nell’indossare quella divisa da arbitro che tanta gioia gli ha trasmesso (ma sopratutto ci ha trasmesso) ed ancor più, fiero di far parte del nostro gruppo arbitri. Un ragazzo unico e speciale. Da oggi fischierà da lassù anche per noi. Tutti gli arbitri, Udc e tesserati del gruppo Arbitri Pallacanestro Caserta si uniscono e si stringono con affetto al dolore della famiglia Farro/Gentile”.

Ma sono tantissimi i messaggi comparsi sui social in ricordo di Domenico. In tanti lo descrivono come un professionista, un ragazzo pieno di vita e sempre gentile e cortese con tutti.