Compleanno Francesco Totti, il gesto di Ilary Blasi non sfugge: "Sono in crisi, si sono lasciati?" Spettacolo 27 Settembre 2021

Oggi, 27 settembre, Francesco Totti compie 45 anni. Un compleanno importante da festeggiare, ma c’è qualcosa che non va. E riguarda la moglie, Ilary Blasi.

Compleanno Francesco Totti, il gesto di Ilary Blasi

Come ha riportato Leggo, puntuali sono arrivati gli auguri dei club, dei vip, dei personaggi dello spettacolo che conoscono e ammirarono l’ex capitano della Roma, insieme ai tanti fan che ancora lo acclamano. Ma qualcosa ha fatto preoccupare tutti. Ilary Blasi, moglie di Totti, non ha condiviso nulla sui social. Neanche un piccola dedica per il marito con cui condivide la vita da vent’anni e con il quale ha tre figli, Cristian, Chanel e Isabel.

Neanche l’ex capitano ha postato nulla sul suo account. Tanto è bastato per far entrare in allarme i fan della coppia Totti-Blasi. “Sono in crisi? Come mai non postano nulla proprio oggi…”, scrivono alcuni utenti sui social. E ancora: “Non postano nulla da agosto, non si saranno lasciati?“.