Torna a tremare la Campania. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV – ha registrato alle 11.52 una scossa di terremoto a Bonito, in provincia di Avellino. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.5 ed è avvenuto a una profondità di 2 km.

Scossa di terremoto a Bonito

La scossa è stata avvertita indistintamente dai residenti dei comuni che si trovano a 20 km dall’epicentro. Da Grottaminarda ad Ariano Irpino in molti si sono spaventati per il sisma di questo sabato mattina. C’è anche chi è voluto scendere in strada per sicurezza.

Per fortuna non si registrano danni a persone o cose. Secondo gli esperti l’evento non dovrebbe destare particolari preoccupazioni poiché si tratterebbe della normale attività sismica della zona.

Lo scorso venti settembre c’erano state altre due scosse di terremoto in provincia di Avellino, rispettivamente di magnitudo 2 e 2.4.