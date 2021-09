0 Facebook Scontro auto-motorino, muore uomo 46 anni: addio a Giuseppe Caianiello Cronaca 24 Settembre 2021 08:54 Di redazione 2'

Ancora sangue sulle nostre strade. Tragico il bilancio di un incidente che si è tenuto nella serata di giovedì a Mugnano, in via Aldo Moro. Un uomo ha perso la vita in uno scontro tra un’automobile e un motorino. La vittima si chiamava Giuseppe Caianiello e aveva 46 anni.

Giuseppe Caianiello muore in un incidente

Il 46enne era alla guida del suo scooter quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con la vettura. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma quando gli operatori del 118 sono intervenuti, nonostante i tentativi di rianimare l’uomo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare cosa sia accaduto ed eventuali responsabilità.

La morte di Giuseppe Caianiello ha sconvolto la comunità di Mugano, dove era conosciuto come ‘a staff’. Lascia mogli e figli. Tanti i messaggi di cordoglio in suo ricordo sui social. “Cià staffò, ci rivedremo prima o poi, e continuerai a farci divertire come solo tu sapevi fare. Riposa in pace amico mio, che la terra ti sia lieve. Te vogl bene Pinù“