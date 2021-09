0 Facebook Dall’incubo al sogno, la piccola Raffaella lascia il Pausilipon e torna a scuola: “Non ha mai perso il suo sorriso” La piccola Raffaella è tornata a scuola. La bambina, 'star' con i suoi balletti in ospedale, è stata accolta alla grande da docenti e alunni Cronaca 23 Settembre 2021 19:08 Di redazione 2'

Una bellissima notizia, documentata da immagini che hanno sciolto il cuore di chi le ha viste. La Fondazione Santobono Pausilipon ha pubblicato un video che ha mostrato la piccola Raffaella che ha lasciato l’ospedale ed ha fatto ritorno a scuola. Grande e calorosa l’accoglienza dei suoi amichetti. La bambina era già stata protagonista di alcuni filmati nei quali, ancora ricoverata al nosocomio, ballava con il suo indimenticabile e meraviglioso sorriso.

La piccola Raffaella è tornata a scuola

Ha scritto il Pausilipon su Facebook: “Ed è finalmente arrivato il primo giorno di scuola anche per la nostra piccola, meravigliosa Raffaella!! Con i capelli corti ma in ricrescita, gli occhiali, lo zainetto sulle spalle ed il suo incredibile sorriso (che non ha mai perso, nemmeno nei momenti piú duri e dolorosi).

Raffaella riprende la vita di una normale bambina della sua etá con un’accoglienza dolcissima e commovente da parte delle sue maestre e di tutti i suoi compagni di classe. In bocca al lupo piccolina, che la vita ti regali solo ragioni per mostrare il meraviglioso sorriso che ha conquistato tutti noi“.

La piccola Raffaella è tornata a scuola: il post della fondazione Santobono Pausilipon