Napoli, 19enne cade dal balcone di casa 19enne cade dal balcone a Napoli. Il giovane è cascato dalla propria abitazione. Vi sono indagini in corso per chiarire la dinamica dei fatti Cronaca 22 Settembre 2021

Un altro dramma, per fortuna con un epilogo diverso. Una tragedia evitata quella accaduta questa notte a Napoli in piazza Poderico. Come riportato da Internapoli, un giovane di 19 anni è caduto dal balcone di casa.

Per fortuna, nonostante l’impatto con la strada, il ragazzo è in salvo. Decisivo il tempestivo intervento dei soccorsi. I sanitari del 118, prontamente allarmati, sono giunti sul posto ed hanno messo in salvo la vittima.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Queste ultime stanno indagando per chiarire la dinamica e il movente che hanno caratterizzato i fatti. Sgomento nel quartiere.