Incidente mortale in Irpinia, una vittima: chiuso il raccordo sull'Avellino – Salerno Incidente mortale in Irpinia. La vittima è deceduta dopo il terribile schianto all'interno del camion. Operazioni per il ripristino della viabilità Cronaca 20 Settembre 2021

Un incidente stradale all’altezza del chilometro 25 del raccordo autostradale di Avellino ha causato un decesso. Per rilievi, chiuso al traffico in direzione Salerno – nel territorio comunale di San Michele di Serino in provincia di Avellino – il raccordo.

Incidente mortale in Irpinia

Sulla carreggiata opposta, in direzione Avellino, è stato istituito un restringimento con traffico deviato su unica corsia. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

La vittima era alla guida del camion che si è schiantato sul guardrail prima di distruggerlo. L’impatto contro un albero fuori strada ha fatto crollare la piante sul tir, schiacciandolo. Il conducente non ce l’ha fatta.