Con Napoli e Per Napoli – Bassolino lancia la sua offensiva al Vomero-Arenella

Bassolino lancia la sua offensiva al Vomero-Arenella

Presentate oggi a Via Scarlatti le liste per la municipalità a sostegno della candidata presidente Cinzia Del Giudice. Tanti i giovani, gli attivisti e i professionisti in campo, tutti in qualche modo legati dal doppio filo dell’impegno professionale e politico.

“Fa piacere vedere come siamo riusciti a formare due liste alla V municipalità di assoluto pregio. Sono tutte persone molto radicate e conosciute nel quartiere, tutti delle eccellenze nelle loro professionalità. È un privilegio poter guidare una coalizione di questo tipo“. Queste le affermazioni della candidata alla presidenza della municipalità Cinzia Del Giudice, cui hanno fatto seguito quelle dell’assessore uscente, già consigliere comunale (ed ex presidente proprio della municipalità Vomero-Arenella) Marco Gaudini – oggi impegnato anche lui stesso nella tornata elettorale al Consiglio Comunale.

“Abbiamo scritto tutti insieme un interessantissimo programma elettorale che già abbiamo messo a disposizione di tutti i nostri elettori. I temi da affrontare sono tanti: quello della sicurezza, le scuole, la cultura e l’ambiente solo per citare quelli di maggior rilievo. L’aspetto importante è che tutti noi abbiamo molte idee precise e chiare sui temi affrontati, e la giusta determinazione per portarli a compimento come fatto finora“. Anche i due capolista alla Municipalità Vomero-Arenella godono di grande stima nel quartiere nel quale sono profondamente radicati.

Una è Valentina Barberio, donna che viene da un lungo percorso politico e sociale che, ultimamente, l’ha portata a ricoprire la carica di assessore nella municipalità per la quale oggi si candida. L’altro è l’Avv. Francesco Maria Amodeo, professionista prestato alla politica, da anni impegnato in Tribunale con tanti complicati processi portati avanti con determinazione, al lavoro anche con l’associazione da lui fondata che cura gratuitamente la conversione di spazi verdi inutilizzati in orti urbani a disposizione dei cittadini.