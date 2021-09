0 Facebook L’esultanza ‘rovinata’ dalle urla dei vicini, i tifosi del Napoli furiosi con Dazn: “È più lento del ‘pezzotto'” I tifosi del Napoli furiosi con Dazn. Ancora tante lamentele per la lentezza del portale streaming attraverso il quale guardare le partite Calcio Napoli 12 Settembre 2021 14:02 Di redazione 1'

Rovinarsi l’esultanza ad un gol perché hai già sentito le urla provenire dalle case vicine. Non riuscire a guardare l’ultima azione, quella decisiva, perché il segnale streaming si è temporaneamente bloccato.

Sono stati questi gli imprevisti che – ancora una volta – hanno dovuto affrontare i tifosi ieri nel guardare la Serie A in onda su Dazn. Nello specifico è andato in scena il big match tra Napoli e Juventus.

I tifosi del Napoli furiosi con Dazn

Per i tifosi azzurri non è ‘una’ partita, ma ‘La Partita’. La sfida per eccellenza e anche in questa occasione Dazn ha deluso. Tante le proteste del giorno dopo con minacce di disdetta dell’abbonamento.

Tra i tanti commenti del giorno dopo non sono mancati quelli ricchi di ironia: “Basta con Dazn, è lento e si blocca. Va peggio del ‘pezzotto’“.