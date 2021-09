0 Facebook Palinuro, vanno al ristorante: si alzano e non pagano Cronaca 11 Settembre 2021 20:12 Di redazione 1'

Hanno prenotato un tavolo per due. Sono arrivati, si sono accomodati, hanno mangiato dall’antipasto al dolce e poi sono scappati senza pagare. È accaduto in un ristorante di Palinuro, località estiva in provincia di Salerno.

Come riportato da Il Mattino, dopo aver mangiato pesce e bevuto vino, la coppia è scappata via senza pagare il conto. I titolari hanno denunciato tutto e sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri. I militari hanno avviato i normali accertamenti del caso partendo dalle immagini delle videocamere del sistema di soerveglianza.

“Non è per i soldi – precisano i titolari del locale, come dichiarato a Il Mattino – ma per il gesto e per mettere in allerta gli altri colleghi ristoratori“.