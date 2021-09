0 Facebook Lutto in Campania, addio a Palma Reale: la giovane mamma lascia 4 figli piccoli È morta Palma Reale. È deceduta dopo il parto. La notizia ha sconvolto due comunità. Tanti i messaggi d'affetto per lei e la sua famiglia Cronaca 11 Settembre 2021 14:04 Di redazione 1'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità casertana e napoletana. Una giovane mamma di soli 28 anni ha perso la vita dopo il parto. Mettendo alla luce suo figlio, Palma Reale è deceduta lasciando in totale quattro figli piccoli.

La donna aveva contratto, secondo quanto riportato da Teleclub, il coronavirus ed ha partorito presso il Secondo Policlinico di Napoli. Palma Reale era stata trasportata prima al pronto soccorso di Caserta per dei forti dolori.

È morta Palma Reale

Ma il ricovero presso il nosocomio non era scattato a causa della positività al covid19. Per questo è stato necessario il trasferimento urgente a Napoli. Ma le sue condizioni erano già gravi tanto da provocarle il coma. Tantissimi i messaggi d’affetto per le e la sua famiglia.