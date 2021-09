0 Facebook Si sente male all’uscita del McDonald’s, 16enne in terapia intensiva Si sente male all'uscita del McDonald's. Il dramma è accaduto a Spinea in provincia di Venezia. Il rgazzino stava andando via in skateboard Cronaca 3 Settembre 2021 18:15 Di redazione 1'

Una vera e propria tragedia, di quelle che non vorremmo mai raccontare. Vittima un ragazzino di soli 16 anni. Una giovane vita che sta per spezzarsi all’improvviso. il tutto a causa di un triste destino. Il dramma è accaduto a Spinea.

Nella località in provincia di Venezia, il 16enne era appena uscito dal McDonald’s. In mano una confezione di patatine, destinazione il suo skateboard. All’improvviso il giovane si è accasciato al suolo.

Si sente male all’uscita del McDonald’s

Probabilmente l’adolescente è stato colpito da un malore improvviso. Dopo pochi metri percorsì c’è stata la caduta ed è scattato immediatamente l’allarme. Sul posto sono giunti i soccorsi, i sanitari del 118 hanno provveduto alle prime cure.

Veloce il trasporto in ospedale da via Palladio presso il Suem. Come riportato da Il Gazettino, il ragazzino è in terapia intensiva e lotta tra la vita e la morte. Le sue condizioni sono gravi. L’intera comunità prega per lui.