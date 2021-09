0 Facebook Napoli, investe giovane e fugge senza prestare soccorso: “Aiutateci, lo stiamo cercando” Cronaca 2 Settembre 2021 09:10 Di redazione 1'

Ha investito il ragazzo e poi è scappato via. E’ accaduto questa mattina, tra le 7:45 e le 8:30. Ferdinando, 27 anni, stava percorrendo l’autostrada e si trovava sul tratto a 500 metri prima dell’uscita Ponticelli-Barra, quando un’auto o un furgone, non lo si sa ancora con certezza, l’ha preso in pieno.

La notizia è stata riportata da Gianni Simioli, speaker de La Radiazza. Il veicolo ha tamponato sul lato posteriore lo scooter di Ferdinando scaraventandolo sull’asfalto. A quel punto il giovane si schiantarsi contro il guard-rail, riportando parecchi traumi e lesioni.

L’appello lanciato dalla famiglia di Ferdinando, che ora si trova ricoverato all’Ospedale del Mare, è rivolto all’autista responsabile dell’episodio: “Preghiamo questa persona di costituirsi, dato che non si è nemmeno fermato per prestagli soccorso ed è scappato via. Chiediamo anche informazioni, anche in forma anonima, da parte di qualcuno che magari si trovava a passare da quelle parti”, si legge. Chiunque abbia le informazioni ricercate dalla famiglia di Ferdinando è pregato di contattare il numero 081636363.