0 Facebook Gennaro Leone ucciso a Caserta, parla l’assassino del 18enne: “Chiedo scusa alla famiglia, non volevo” Cronaca 2 Settembre 2021 08:57 Di redazione 2'

Dichiarazioni importanti quelle rese da Gabriel Ippolito, l’assassino di Gennaro Leone. Ha ucciso il giovane di 18 anni con una coltellata a Caserta, la notte del 29 agosto, in seguito a una banale lite.

“Sono dispiaciuto per quanto successo e chiedo scusa alla famiglia di Gennaro. Non avevo alcuna intenzione di ucciderlo”. Una dichiarazione breve e spontanea, resa davanti al Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel corso dell’udienza per la convalida del fermo per l’omicidio del pugile di 18 anni.

Il 19enne di Caivano è accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. I due giovani frequentavano lo stesso istituto superiore e pare che tra i due non ci siano mai stati problemi. Ancora non è stato trovato il coltello e resta sconosciuto il movente della lite. Effettuata l’autopsia sul corpo del 18enne Leone, i funerali sono previsti per venerdì.

Gennaro Leone cosciente quando è arrivato in ospedale

Ai militari ha detto che non sapeva fosse morto Gennaro, ma di aver appreso la notizia soltanto il giorno dopo. Intanto da un’ulteriore ricostruzione degli attimi che hanno preceduto la morte di Gennaro Leone, deceduto in ospedale a causa di un arresto cardiaco, probabilmente dovuto all’eccessiva perdita di sangue. Pare che il ragazzo fosse cosciente durante il percorso in ambulanza e anche all’arrivo in ospedale. La situazione sarebbe precipitata soltanto dopo, fino al decesso.