Cronaca 2 Settembre 2021
Lo schianto mortale e il dramma, morte Giorgia e Maria: madre e figlia stavano andando a scuola

Una tragedia ha sconvolto l’intera comunità di Rivoli, località in provincia di Torino. Un violento incidente ha causato la morte di una mamma e una figlia. Avevano rispettivamente 43 e 15 anni. Si chiamavano Maria Assunta Centonze e Giorgia Racca.

La donna è deceduta sul colpo, mentre la figlia ha perso la vita dopo un ricovero disperato presso l’ospedale Cto. Pare che Maria Assunta stesse accompagnando in automobile Giorgia a scuola. Ma un terribile impatto con un’altra vettura ha provocato il dramma.

Sono accertamenti in corso per chiarire la dinamica dei fatti. L’uomo che era alla guida dell’automobile, un 57enne del posto, è stato identificato e denunciato a piede libero. L’accusa per il conducente che era al volante è stata di omicidio statale. Disposti gli esami tossicologici.