Dramma a Caivano, è morta la maestra Gloria, i messaggi di dolore: "Sei stata una guerriera per tutti" Cronaca 31 Agosto 2021

Dolore a Caivano, in provincia i Napoli, per la scomparsa della maestra Gloria. La donna ha perso la vita dopo una lunga battaglia.

Dramma a Caivano, è morta la maestra Gloria: i messaggi

La notizia del decesso si è diffusa subito sui social, dove le persone hanno ricordato con grande dolore la docente. Come riporta Internapoli.it, alcuni scrivono con dolore: “Abbiamo riso e scherzato a luglio fino alla fine, abbiamo sorseggiato il nostro caffè guardandoci negli occhi e tra una nostra intesa abbiamo sorriso….quel tuo sorriso io non lo avevo compreso. Sei stata una guerriera e la tua tenacia ci faceva sperare!!!Sei stata un grande esempio per tutti noi…che tu possa riposare tra gli Angeli”.

“Ho avuto l onore di conoscerla l anno scorso perché maestra di mia figlia…e quest’anno non ci sarà. La porteremo per sempre nel cuore”. Un notizia davvero molto triste per tutta la comunità di Caivano.