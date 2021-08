0 Facebook Morto River Stone, il nipotino di Sharon Stone Spettacolo 30 Agosto 2021 22:56 Di redazione 2'

Non ce l’ha fatta River William Stone, il nipote di Sharon Stone: il piccolo di appena un anno è deceduto il 30 agosto come riporta la stessa attrice in un video di addio postato sul suo account Instagram. Il video, di un minuto, è accompagnato soltanto dal nome del bambino, dalla data di nascita e dalla data di morte.

Morto River Stone, il nipotino di Sharon Stone

La star, a Venezia per la sfilata di Dolce e Gabbana, aveva lasciato improvvisamente l’evento per correre negli Stati Uniti. Si erano infatti aggravare le condizioni del figlio del fratello Patrick Stone. Il piccolino era stato ricoverato per un’insufficienza multiorgano. Per questo, la diva ha saltato la sfilata degli stilisti italiani ed è partita per gli Usa.