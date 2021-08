0 Facebook “Ylenia Carrisi è viva, ha incontrato il fratello”, parla Al Bano: “Sono molto stupito” Spettacolo 26 Agosto 2021 16:20 Di redazione 2'

La bomba lanciata dal settimanale Chi, secondo cui Ylenia Carrisi sarebbe viva e avrebbe incontrato il fratello Yari, non è stata assolutamente presa bene dalla famiglia. Dopo la categorica smentita del figlio grande di Al Bano, sono arrivate le parole di Romina Power e anche quelle del cantante di Cellino San Marco.

“Ritrovata Ylenia Carrisi”, la risposta di Al Bano

Yari ha spiegato che non ha fatto alcun viaggio a Santo Domingo, località indicata come luogo del presunto incontro con la sorella Ylenia, comunicando che sta lavorando a un programma su di lei, un viaggio nella sua memoria: “Non sono mai stato in vita mia a Santo Domingo. Quella di Ylenia è una ferita ancora aperta: sono deluso. Un viaggio in memoria di Ylenia. Si chiamerà YariYatry che in sanscrito vuol dire amico viaggiatore. Ci sono tanti elementi che ricordano mia sorella, come il viaggio, la spiritualità, il desiderio della scoperta e della purezza” .

Le parole di Al Bano sulla notizia del ritrovamento di Ylenia

Ma a essere stato molto severo è stato soprattutto Al Bano, esasperato dalle continue notizie uscite sulla figlia scomparsa nel corso di 26 anni, il cantante ha rivolto un appello accorato ai media affinché la smettano di speculare su una vicenda che per lui e la famiglia è una ferita ancora aperta, che mai potrà rimarginarsi: “Rimango stupito . Non penso proprio che mio figlio abbia detto di aver incontrato Ylenia. Sono dichiarazioni del tutto prive di fondamento. Purtroppo da anni c’è una speculazione sul nome di mia figlia, forse perché fa vendere i giornali. Vogliamo su questa vicenda essere lasciati in pace”.