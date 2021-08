0 Facebook Sesso in spiaggia tra ombrelloni e sdraio: il video finisce sui soci Cronaca 24 Agosto 2021 16:45 Di redazione 1'

Una coppia intenta a fare sesso in spiaggia sul lungomare di Cefalù è finita protagonista di un video che sta girando sui social. Un filmato che ha fatto infuriare il sindaco Rosario Lapunzina.

Negli scorsi giorni il primo cittadini aveva condannato il gesto e auspicato una dura sanzione da parte delle forze dell’ordine. La settimana scorsa il primo videro, poi da ieri circola il secondo breve filmato, girato di notte. Protagonisti sono un uomo e una donna che hanno un rapporto in spiaggia. E’ notte fonda, ma sul lungomare Giardina ci sono tante persone.

Il primo cittadino ha incitato l’autore del video a collaborare nel ritrovare gli amanti focosi e le autorità preposte ad intensificare i controlli diurni e notturni. Il secondo video, che rimbalza in queste ore da chat in chat, non si sa quando è stato registrato con esattezza, ma sta alzando un grande polverone.

