Choc a Mondragone, nel Casertano dove è deceduto un bambino di 2 anni: Giovanni Alberto De Martino, figlio del gestore dell’attività commerciale Il Gelatone.

Morto bambino di 2 anni a Mondragone

Come riporta il sito ECaserta, il bambino era ricoverato al Bambin Gesù di Roma: i suoi funerali si terranno nella Basilica Minore del Vescovado. Tanti stanno lasciando messaggi di cordoglio per il papà Gaetano e per tutti i membri della famiglia De Martino.

Recentemente, a Benevento, un bimbo di 2 anni è porto dopo un malore. La Polizia indaga sulle circostanze della morte di un bambino di due anni, ospite di una casa famiglia di Montesarchio, è all’ospedale “Fatebenefratelli” di Benevento dove è giunto in gravissime condizioni. A nulla è valso l’intervento dei medici.