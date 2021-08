0 Facebook Portici, schiaffi e pugni alla compagna in auto: arrestato 43enne Schiaffi e pugni alla compagna in auto a Portici. L'aggressore e compagno violento fermato in tempo dai carabinieri che passavano in quel momento Portici 24 Agosto 2021 11:41 Di redazione 1'

A Portici i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per rapina e lesioni personali un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno visto un’auto parcheggiata in via Aldo Moro. Al suo interno l’uomo stava aggredendo la sua compagna coetanea con schiaffi e pugni.

Le aveva tolto con forza il cellulare per impedirle di chiedere aiuto. Provvidenziale l’intervento della pattuglia. I carabinieri hanno aperto gli sportelli dell’auto, soccorso la donna e bloccato l’uomo. La vittima, medicata al pronto soccorso dell’ospedale del mare ne avrà per 20 giorni. Il referto parla di vari traumi e contusioni al volto e alla testa.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.