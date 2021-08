0 Facebook Katia morta a 30 anni con il Covid, l’ultimo messaggio alla dottoressa: “Aiuto, sono debole e ho la febbre” Cronaca 22 Agosto 2021 19:02 Di redazione 1'

E’ emblematico l’ultimo messaggio inviato da Katia alla dottoressa prima di morire, malata di Covid. Dopo la sua morte, scrive il Corriere della Sera, nel suo cellulare la famiglia ha trovato diversi messaggi, dal 10 agosto: “Dottoressa ho bisogno urgente di parlarle”, “Stamattina mi sono svegliata molto debole e mi è salita la febbre, cosa devo fare?”, “Appena possibile la prego di richiamarmi”.

Il padre di Katia Lamberti ha depositato ieri un esposto in Procura a Lucca, una denuncia contro ignoti, nella speranza di far luce su diversi aspetti della vicenda. Tante le telefonate fatte e la famiglia vale chiarezza. L’intervento di chirurgia estetica a cui Katia si era sottoposta a luglio a Firenze ad esempio vorrebbero sapere quanto c’entri con il dramma.

Infine dubbi ci sono sule modalità dei soccorsi il giorno in cui Katia si è sentita male, quando fu portata in ospedale dal compagno dopo che l’ambulanza tardava ad arrivare, come raccontato dalla famiglia.