Belen Rodriguez su tutte le furie: "La gente se ne approfitta, sei uno stron*o" 22 Agosto 2021

Belen Rodriguez si è sfogata su Instagram dicendo quello che non le sta bene. Di cosa sta parlando?

Belen Rodriguez sui social

Queste le sue parole: “Il problema è che viviamo in un mondo in cui più stronzo sei e più ottieni, più sei buono e più la gente se ne approfitta. Un mondo in cui la mala educazione é la normalità e la gentilezza una perdita di tempo”.

Il post, accompagnato da una foto scura nella quale si vede Belen con un bikini giallo e i capelli al vento, ha ottenuto l’approvazione pressoché unanime dei follower della showgirl. Tanti le scrivono: “Ben detto”, “Quanto è vero”, “Sante parole”, “Facciamo resistere la gentilezza”. Cosa è successo a Belen? Dal tono del post, sembra quasi che la showgirl abbia vissuto una delusione. Nei post precedenti appariva serena con il compagno, Antonino Spinalbese, e la figlia Luna Marì.