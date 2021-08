0 Facebook Ivan non ce l’ha fatta, è morto a 34 anni sul posto di lavoro: lascia la fidanzata e i genitori Cronaca 21 Agosto 2021 16:52 Di redazione 1'

E’ morto a 34 anni Ivan Salvatore, vittima di un incidente sul posto di lavoro avvenuto lo scorso 10 agosto in una fabbrica di Marcianise, in provincia di Caserta.

Ivan Salvatore morto in fabbrica a Marcianise

Nella mattinata di stato ha avuto un arresto cardiaco e le sue condizioni si sono aggravate finché il cuore non ha smesso di battere definitivamente.

L’operaio della frazione Mandre è rimasto schiacciato da una pressa in una fabbrica ubicata di fronte quella della Coca Cola. Per questa vicenda è stata aperta un’inchiesta, come riporta Edizione Caserta. Ivan era un ragazzo brillante, in precedenza aveva fatto l’animatore nei villaggi. Lascia ad appena 34 anni i genitori, i fratelli e la fidanzata Carmela.