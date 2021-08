0 Facebook Zaki Anwari, il giovane calciatore afghano si aggrappa all’aereo e cade nel vuoto Cronaca 20 Agosto 2021 08:31 Di redazione 2'

Tra le vittime in fuga dall’arrivo dei talebani in Afghanistan c’è Zaki Anwari, giovane promessa del calcio giovanile dell’Afghanistan. Aveva 19 anni. Ha provato a mettersi in salvo scappando dal suo Paese aggrappandosi a un aereo militare statunitense, ma poco dopo è precipitato nel vuoto.

La sua morte è stata confermata dalla direzione generale dell’educazione fisica e dello sport dell’Afghanistan. Zaki Anwari era il numero 10 della nazionale giovanile afghana, era uno delle migliaia di afghani che lunedì si erano riversati all’aeroporto internazionale ‘Hamid Karzai’ della capitale. Ha provato ad aggrapparsi al carrello del Boeing C-17 della Usaf. “Anwari è caduto ed è morto” ha confermato la direzione sportiva locale. “Con grande rammarico e tristezza, abbiamo ottenuto informazioni che Zaki Anwari, uno dei calciatori giovanili della squadra nazionale, ha perso la vita in un orribile incidente”, si legge nel comunicato. “Era in cerca di un futuro migliore in America. Possa la sua anima riposare in pace e la sua memoria essere ricordata” prosegue la nota.

Il video del tentativo disperato degli afghani di aggrapparsi all’aereo è emerso poco dopo aver mostrato un C-17 che decolla da Kabul e dal quale si vedono cadere nel vuoto almeno due i corpi.