Il rave della follia a Viterbo: "Via allo sgombero" Il rave a Viterbo. Anche alcuni cani sono stati vittima di questa festa abusiva. Le istituzioni hanno avviato lo sgombero dell'area Cronaca 19 Agosto 2021

Un rave party abusivo organizzato in un’area che si trova tra Roma e Viterbo nel Lazio. Una festa che è già costata un morto: il corpo di un giovane è stato trovato tra le acque del fiume Mezzano. Sul caso la Procura ha aperto un fascicolo. Tante le polemiche soprattutto legate all’incapacità delle istituzioni di garantire la sicurezza.

Ma ci sono state altre notizie terribili relative al rave che hanno costretto Sindaco e Polizia ad effettuare uno sgombero definito light: una donna che ha partorito, cani lasciati morire di fame e un forte abuso di droghe.

Il rave a Viterbo

Segnalate anche diverse persone andate in coma etilico. Diverse le testimonianze riportate dai media negli ultimi giorni. Molti hanno dichiarato di aver visto una grande organizzazione: c’erano banchetti, oltre che per bere, anche per mangiare. Diverse anche le bancarelle che vendevano prodotti vari.