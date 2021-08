0 Facebook Napoli, incinta non si vaccina, contagiata dal Covid: partorisce, gravi lei e il bambino Cronaca 19 Agosto 2021 12:13 Di redazione 2'

Donna incinta decide di non vaccinarsi contro il Covid, viene contagiata e si mette davvero male. La 31enne ha partorito prematuramente e ora versa in gravi condizioni di salute insieme al figlio.

Napoli, incinta non si vaccina, contagiata dal Covid: partorisce al sesto mese con polmonite

Arrivata al sesto mese di gravidanza è però risultata positiva al Sars-Cov-2, come rende noto il quotidiano Il Mattino. Dopo i primi sintomi la 31enne si è sottoposta a tampone, ha scoperto la sua positività, accertata poi anche nel marito e negli altri figli. A quel punto è stata ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico Federico II, dove dall’inizio della pandemia è stato attivato un percorso dedicato che possa consentire alle donne di portare avanti la propria gravidanza anche dopo essere risultate positive al Coronavirus.

Le condizioni della donna però si sono aggravate, la polmonite è peggiorata, è stato necessario trasferirla in Rianimazione e intubarla. A quel punto, per salvare il bambino, è stato praticato un parto cesareo: il piccolo è nato gravemente prematuro e ora le sue condizioni di salute preoccupano; avrebbe difficoltà a respirare e ad alimentarsi. Le condizioni della mamma preoccupano i sanitari: dopo il parto cesareo, la donna è stata nuovamente intubata in Rianimazione.