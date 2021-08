0 Facebook Disavventura per Biagio Izzo, il comico cade dal palco: “Era con Stefano De Martino” Spettacolo 18 Agosto 2021 18:02 Di Fabiana Coppola 2'

Biagio Izzo scivola e cade sul palco durante uno spettacolo con Stefano De Martino e Francesco Paolantoni. Il video è stato diffuso su Tik Tok.

Biagio Izzo cade durante uno spettacolo in Cilento

Durante uno spettacolo a Santa Maria di Castellabate, insieme a Stefano De Martino e Francesco Paolantoni, il comico napoletano Biagio Izzo è stato protagonista di una caduta sul palco per fortuna senza conseguenze.

Il trio è in giro per l’Italia con lo spettacolo comico dopo il successo ottenuto a “Stasera tutto è possibile”, il programma in onda su Rai due condotto dall’ex marito di Belen Rodriguez, affiancato dai due comici napoletani.