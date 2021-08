0 Facebook Dramma a Castelvolturno, nonno muore annegato in mare: nipote disperso News 17 Agosto 2021 17:01 Di Fabiana Coppola 2'

Momenti tragici a Castelvolturno sulla spiaggia libera di Pinetamare. Un uomo di 62 anni è annegato ed è morto e il nipote è disperso in mare.

Come riporta il Mattino, la salma dell’uomo è stata coperta e sistemata sulla spiaggi. Non è ancora chiarita la dinamica, è intervenuta la Capitaneria di Porto e poi la polizia. Nonno e nipote sarebbero originaria dell’area a Nord di Napoli.

Stando ad una prima ricostruzione il nonno si era tuffato ed era apparso in difficoltà, il nipote ha organizzato una catena umana lanciandosi per primo in aiuto. Ma un’ondata ha spezzato la catena umana e travolto tutti. Due bagnanti sono stati salvati dai bagnini di un lido affianco, il nonno non ce l’ha fatta. Il ragazzo risulta ancora disperso.

Uno dei feriti è stato trasportato d’urgenza presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno con lacerazioni e politraumi dovuti presumibilmente ad impatto violento contro la scogliera e versa in gravi condizioni. In cielo si sono già alzati gli elicotteri per aiutare le unità nelle ricerche mentre sul posto stanno arrivando le ambulanze. Sul posto c’è grande apprensione tra i bagnanti che stanno assistendo alle delicate operazioni. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso ad opera dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone, il personale della Guardia Costiera di Castel Volturno e di Pozzuoli e gli agenti del Commissariato castellano.