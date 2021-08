0 Facebook Violenza di genere e in famiglia, l’intervento dei Carabinieri nel Casertano e a Roccarainola Cronaca 14 Agosto 2021 22:08 Di redazione 2'

Era da mesi che minacciava e picchiava i nonni per ottenere denaro. I carabinieri della stazione di Castello di Cisterna hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione un 28enne del posto. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti presso l’abitazione di una coppia, un 82enne e una 77enne.

Lì hanno constatato che il nipote avesse minacciato e percosso i nonni paterni conviventi. I Carabinieri hanno ricostruito diversi episodi analoghi avvenuti in passato mai denunciati dalle vittime che sono state curate da personale del 118. L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio

I carabinieri della stazione di Roccarainola hanno arrestato per lesioni aggravate un 48enne incensurato del posto. La centrale operativa ha ricevuto una richiesta di intervento presso l’abitazione di una coppia. Il quarantottenne stava minacciando di morte la moglie e poco prima l’aveva aggredita con calci e pugni.

Colpito durante la discussione anche il figlio diciottenne. Quando i militari sono intervenuti la donna era in lacrime, il marito in evidente stato di ebbrezza. Entrambi sono stati soccorsi presso l’ospedale di Nola e ritenuti guaribili in due (la donna) e quattro giorni (il figlio) per contusioni in più parti del corpo.

Secondo quanto accertato la donna aveva mai presentato alcuna denuncia in passato. L’arrestato è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida.